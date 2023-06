Incidente in moto, Francesco si schianta contro un capitello e muore a 22 anni: l'ultima storia social

Si schianta in moto contro le colonne di un capitello che costeggia la strada e muore tragicamente a 22 anni. Francesco Prandini non ce l'ha fatta. Troppo gravi i traumi riportati. L'incidente è avvenuto giovedì a Villa Bartolomea (Verona).

Francesco stava viaggiando a bordo della sua Honda Cbr 600 F, da Villa Bartolomea in direzione di Legnago. Come riporta L'Arena, per cause da accertare, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo, che è finito contro le due colonne di un capitello che si trova a bordo strada. Sbalzato via, è rovinato a terra e non si è più rialzato. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Castagnaro.

Il giovane era molto conosciuto nel suo paese, adesso sotto choc. Era il figlio di Debora Ortolani, la cui famiglia gestisce la storica trattoria «Da Battista».

Molto attivo sui social, su Facebook aveva pubblicato alcune storie prima del tragico incidente. L'ultima, mentre studiava, indicando un pacco di biscotti a fargli compagnia: «La mia salvezza», scriveva. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti. Oltre a studiare, faceva il pr in discoteca e promuoveva eventi.