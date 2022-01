Ha perso il controllo della sua moto da cross - una Ktm - finendo a terra rovinosamente: ragazzino di 16 anni - Federico Codarini - muore nell'incidente. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, verso le 18, a Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia. Il giovane era in sella alla moto lungo la via Treppo, nella strada che attraversa l'abitato di Morsano di Strada.

