Ragazza di 24 anni in moto travolta da un'auto: muore fra le braccia del fidanzato

Ancora un incidente mortale in Veneto in questo tragico fine settimana: è avvenuto nel comune di Santa Maria di Sala in località Stigliano all'incrocio tra via Noalese e via Veronese.

Due giovani fidanzati viaggiavano a bordo di due moto. L'uomo ha attraversato l'incrocio indenne mentre la ragazza, Greta Benedetti, trevigiana di 24 anni, residente a Preganziol, che lo seguiva su un'altra moto, è stata investita da un'auto.

E' caduta violentemente a terra ed è rimasta esanime sull'asfalto perdendo la vita a seguito del tremendo impatto contro un'altra auto in transito sull'altra carreggiata. Il fidanzato è immediatamente tornato indietro e la ragazza è morta praticamente davanti a lui.

