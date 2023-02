Incidente in moto, Giordano muore a 21 anni: «Era l'ultimo giro sulla Guzzi, l'aveva messa in vendita». Il dramma dell'amico che viaggiava con lui

Ancora una giovane vita spezzata da un incidente in moto: Giordano Sanginiti è morto a 21 anni in quello che, forse, era l'ultimo giro sulla sua amata Guzzi, dato che l'aveva messa in vendita. Lo schianto contro quel guardrail che si è rivelato fatale per il 21enne è avvenuto sabato pomeriggio mentre Giordano viaggiava in compagnia di un amico in sella ad un'altra moto. Ed è stato proprio l'amico a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi perché, precedendolo, ad un certo punto non l'ha più visto dietro di sé.

Giordano Sanginiti ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto alle 17 di sabato 4 febbraio, mentre in sella alla sua amata due ruote viaggiava sulla strada regionale 308 che collega Padova a Castelfranco Veneto. All'altezza di un cavalcavia non lontano da Campodarsego, in provincia di padova, il giovane centauro avrebbe perso il controllo della Guzzi e, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe caduto dal mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto con il guardrail, infine, non gli ha dato scampo e per i soccorritori è apparso subito chiaro che per il 21enne non c'era nulla da fare.