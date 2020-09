Si schianta contro il guard-rail: muore motociclista di 62 anni

Incidente mortale oggi pomeriggio sulla Teramo-Mare. A perdere la vita Antonio d'Agostino, 62 anni di Montorio. L'uomo era in sella alla sua moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guard-rail in un tratto di strada in curva. D'Agostino non sembrava in gravissime condizioni ma poi è peggiorato in ospedale, dove è morto in serata. Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA