Belluno, perde il controllo della moto in curva: morto dopo un tremendo volo di 300 metri nella scarpata

Un motociclista, D.P., 37 anni, che viveva Dolo (Venezia), è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio mentre stava scendendo con un gruppo di amici «biker» da Passo Giau verso Selva di Cadore (Belluno). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto finendo contro il guardrail e, sbalzato di sella, è finito in una ripida scarpata. Un automobilista che ha assistito all'incidente ha dato l'allarme al 118 che ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, allertando il Soccorso alpino della Val Fiorentina e di Cortina d'Ampezzo.Il tecnico di elisoccorso ha iniziato a scendere e a cercare il motociclista, aiutato da un soccorritore e dal personale di un'ambulanza e poi dagli altri soccorritori, assieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina e ai Vigili del fuoco. Il corpo senza vita, ruzzolato per un centinaio di metri e finito in una pozza d'acqua formata da una cascata del torrente Codalonga, è stato rinvenuto 300 metri più sotto. Constato il decesso da parte del medico dell'eliambulanza, la salma è stata ricomposta e trasportata a spalla fino alla strada per essere affidata al carro funebre.