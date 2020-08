Abruzzo, altro incidente mortale: 54enne perde la vita a Fossacesia

Un altro incidente mortale in Abruzzo, oggi, dopo quello dell'Aquila. Il secondo sinistro a Fossacesia, dove c'è stato anche un ferito grave. È successo lungo la statale 16 Adriatica, parallela del lungomare: a perdere la vita è stato un 54enne di Palmoli. In base a una primissima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo di una Fiat Punto che viaggiava in direzione Torino di Sangro-Fossacesia: all'improvviso si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Polo condotta da un 52enne di Ortona. Il 54enne è morto sul colpo. Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA