Incidenti, muore in Abruzzo operaio della Sevel

Venerdì 20 Luglio 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 11:51

Sconcertante bagno di sangue in 15 giorni sulle strade frentane dove hanno perso la vita tre dipendenti Sevel, mentre un quarto è rimasto gravemente ferito. Un bollettino angoscioso di incidenti stradali. A perdere ieri la vita è stato Cesare Giangiacomo, 60 anni, di Paglieta, originario di Francavilla al Mare. L’uomo, manutentore al reparto Montaggio, era alla guida dello scooterone Yamaha X Max, di colore nero, quando ha sbandato alla vista di una mietitrebbia che si era appena immessa in una strada laterale alla sua destra, in contrada Torre di Paglieta. Con molta probabilità il centauro ha frenato di colpo, perso il controllo, poi ha strisciato 20 metri sull’asfalto della strada provinciale 118 Paglieta – SS 16, in direzione di Torino di Sangro mare, con perfetto fondo stradale. Nella terribile caduta Giangiacomo ha perso il casco dopo l’impatto a terra, quindi ha proseguito a strisciare sull’asfalto finendo contro il cordolo stradale in cemento, vicino a un palo della luce; la moto invece ha proseguito la corsa a terra per altri venti metri finendo sul ciglio stradale, all’ingresso di una strada privata.