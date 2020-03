Incidente nella zona rossa di Fondi, era uscito senza motivo: denunciato

Mentre a Fondi si scatenava il panico per via della zona rossa il cui provvedimento ha colto tutti di sorpresa, non è mancato chi, ignaro di tutto, è uscito senza giustificato motivo. Dato il caos per bloccare gli ingressi e le uscite della città, l'uomo l'avrebbe forse fatta franca se non avesse perso il controllo dell'auto finendo contro un cartello stradale in via dei Volsci.



Un incidente del tutto autonomo, secondo la Municipale che si è occupata dei rilievi, ma non senza conseguenze. Tanto per cominciare l'auto è uscita distrutta dallo scontro ma non solo perché il conducente, un 42enne, è stato anche denunciato. Sì perché quando gli è stato domandato dove stesse andando non ha saputo fornire spiegazioni plausibili e, soprattutto, non aveva con sé l'autocertificazione.