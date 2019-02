Martedì 19 Febbraio 2019, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia la scorsa notte sulle strade della Sicilia: due ragazzini di 16 e 17 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, sono morti in un incidente stradale intorno alle 3 in via Montessori, a Noto, provincia di Siracusa, paesino diventato famoso qualche mese fa per il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni.Secondo la ricostruzione della polizia i due ragazzi, entrambi proprio di Noto, erano su uno scooter: per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'automobile e sono deceduti per via delle lesioni riportate. L'incidente è avvenuto in pieno centro abitato, non lontano dal commissariato di Polizia locale: Manuel e Gabriele erano usciti insieme per trascorrere la serata e stavano rientrando a casa quando si sono scontrati con una vettura. I soccorsi, allertati dagli abitanti, sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per i due ragazzini non c'è stato niente da fare.