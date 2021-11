Minibus per disabili precipita dall'A15 sui binari e viene travolto dal treno: muore 17enne, gravi altri tre a Parma Bloccata linea Bologna-Piacenza. I convogli bloccati

Un ragazzo disabile di 17 anni è morto e altre tre persone sono restate ferite dopo che il minibus su cui viaggiavano è precipitato da un viadotto finendo sui binari proprio quando stava arrivando un treno regionale. Devastante l'impatto. L'incidente è avvenuto verso le 13.30 sul raccordo dell'Autostrada A15 nei pressi di Ponte Taro, in provincia di Parma. In Rianimazione è ricoverato l'altro ragazzo disabile che si trovava sul Doblò insieme agli accompagnatori, un uomo e una donna, che fanno parte della cooperativa sociale EMC2 di Parma che gestisce una grande fattoria a Vigheffio, vicino a Collecchio.

Secondo le prime informazioni il furgoncino è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza mentre percorreva l'AutoCisa. I passeggeri del treno regionale risultano illesi. La circolazione ferroviaria è stata sospesa. I soccorsi sono affidati a Vigili del Fuoco, polizia ferroviaria e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. E' in corso la riprogrammazione del trasporto ferroviario regionale (vedi nota di Trenitalia). Il traffico sulla rete Alta Velocità è regolare.

