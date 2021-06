Incidente durante il campionato nazionale di pattinaggio: 12enne pescarese all'ospedale

Tre giovani atlete sono rimaste ferite ieri intorno alle 20 in un incidente avvenuto al pattinodromo Stefanelli di Senigallia durante i campionati nazionali di pattinaggio. Due di loro sono state medicate sul posto, per le escoriazioni riportate durante la brutta caduta, mentre per una 12enne di Pescara si è reso necessario il trasporto in ospedale. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, la giovanissima atleta è stata trasferita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati