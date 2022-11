PADERNO DEL GRAPPA (TREVISO) - Incidente mortale all'alba di oggi, primo novembre 2022, vittima C.M. studentessa di 22 anni residente a Fonte, investita da un'auto. La donna è stata investita alle 4.30 sulla SP20, in Via Vittorio Veneto, a Paderno del Grappa, frazione di Pieve del Grappa, da un'Audi guidata da A.G. 23enne di San Zenone. Il conducente - si legge sul Gazzettino - stava viaggiando verso il comune di Fonte, quando ha travolto la giovane: l'impatto è stato violentissimo e per la vittima non c'è stato scampo. Il 23enne alla guida, ferito, è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. Sul posto i carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo.

La ricostruzione dell'incidente

Sull'asfalto c'è il segno della frenata dell'Audi guidata dal giovane. Un segno di pneumatici che si trascina per decine di metri. Stando alle prime ricostruzioni pare che la giovane sia uscita dal campo e stesse camminando sul ciglio della strada con il suo zainetto sulle spalle. Non aveva con sé i documenti. L'impatto pare però sia avvenuto in centro strada. La dinamica dell'incidente è al vaglio. A Pieve del Grappa abita la fidanzata del 23enne che guidava l'Audi.

I pompieri, arrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e illuminato la zona per agevolare i soccorsi del personale sanitario. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8:30.