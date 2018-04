Travolto e ucciso in bicicletta, la pirata della strada 19enne aveva detto alla mamma: «Ho investito un animale»

Martedì 3 Aprile 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 10:09

È morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per un diciottenne: in bici è stato tamponato da un'alla cui guida si trovava unaquasi della stessa sua età. La vittima si chiamava, il 30 luglio avrebbe compiuto 19 anni. Era nato in Italia da papà egiziano e mamma marocchina. La tragedia si è consumata attorno alle 23 lungo via Gatteo a Piombino Dese (Padova). Dopo aver terminato il turno di lavoro al ristorante Baracca diil giovane stava facendo rientro a casa in bicicletta, a Piombino Dese, in via Malcanton. Alle sue spalle è sopraggiunta un'auto, che in un secondo momento si scoprirà essere una, che l'ha tamponato violentemente, scaraventandolo nel fossato. L'investitrice, E.M.,, non si è fermata a soccorrere il ragazzo ed è. Solo il giorno dopo,nonostante la figlia ripetesse di avere, si è presentata in caserma.