Incidente a Pontinia, un morto e due feriti sull'Appia: coinvolte due auto

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la via Appia, all'altezza del km 79, nel territorio di Pontinia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto ma la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione stradale è deviata sulla strada Migliara.

Nell'incidente - avvenuto al confine con il territorio di Sezze - ha perso la vita una donna di 87 anni che era sull'auto con altre due donne di 58 e 52 anni, trasferite all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina ma non in pericolo di vita. Al pronto soccorso anche il conducente del furgone rimasto coinvolto nello scontro.