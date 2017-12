Domenica 24 Dicembre 2017, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 16:01

Schianto in viale Mazzini, all'angolo con viale Angelico a Roma. Un uomo di 75 anni, alla guida di un'Audi A7, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un lampione, a pochi metri dalla fermata di un bus. L'impatto è stato violentissimo. L'auto ha buttato giù un lampione ed un semaforo.Fortunatamente non ci sono stati feriti. «Poteva essere una strage - raccontano i testimoni - in questa strada corrono come matti».L'uomo, interrogato dai vigili subito dopo l'incidente ha spiegato che aveva assistito tutta la notte la moglie in ospedale e che ha «avuto un colpo di sonno», proprio mentre rientrava a casa.