Ancora un incidente mortale sulle strade della Capitale. Questa mattina, alle 4, un ragazzo romano di 20 anni ha perso la vita mentre era a bordo di una Honda sh 300 in uno scontro su via Prenestina con una vettura, una Opel Meriva guidata da un agente di polizia di 46 anni che tempo fa era stato sospeso dal servizio.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo, l'auto stava imboccando il Raccordo in direzione Roma Sud, mentre la moto percorreva la Prenestina in direzione opposta. Lo schianto è stato fatale per il ventenne che è morto poco dopo.

L'uomo alla guida dell'auto è stato portato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici. I vigili hanno sequestrato entrambi i mezzi. L'esatta dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita. L'uomo potrebbe essere indagato per omicidio stradale. Giovedì scorso, neanche una settimana fa, un altro incidente mortale, sempre su via Prenestina, all'altezza di via della Serenessima: a perdere la vita un uomo di 38 anni, Fabrizio Veneziale, a bordo di uno scooter si è scontrato con una Mercedes, poi la carambola fino a schiantarsi contro un furgone in sosta.