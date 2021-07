Motorino contro un palo, gravissimo un ragazzo di 17 anni

Incidente in moto a Francavilla, gravemente ferito un ragazzo di 17 anni, operato per politrauma e tuttora ricoverato in prognosi riservata in Clinica chirurgica all'ospedale di Chieti. Nella notte tra venerdì e sabato, era circa l'una e mezza, lo scooter guidato da un uomo di 37 anni, che ne è anche il proprietario, ha sbandato finendo contro un palo. Lo schianto è accaduto in pieno centro a Francavilla, mentre i due in sella percorrevano viale Nettuno, all'altezza del civico 167.

Appena lo scooter è andato a sbattere contro il palo, entrambi i passeggeri sono finiti a terra. Il ragazzo ha avuto la peggio, mentre il conducente è rimasto quasi illeso, riportando solo delle escoriazioni. Subito l'uomo, resosi conto della gravità dell'incidente, ha chiamato il 118 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chieti, giunti immediatamente sul posto per prestare soccorso ed effettuare i primi rilievi. Da capire i motivi per cui il mezzo sia finito contro il palo.