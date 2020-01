Perde controllo del furgone e investe nonna, mamma e figlia: grave bimba di 4 anni

Un uomo italiano di 68 anni, alla guida di un Peugeot Boxer, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del furgone e ha investito tre persone in via Vicoforte, nella zona di Casalotti, a Roma. Le persone ferite sono una donna albanese di 67 anni, una moldava di 36, incinta, e una bambina di 4 anni, rispettivamente nonna, mamma e figlia, che sono state trasportate in codice rosso al Gemelli.



Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo all'Aurelia Hospital, dove è stato sottoposto alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico. L'incidente è avvenuto alle 13.30 e sul posto sono intervenute le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma capitale, diretto da Massimo Fanelli. Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA