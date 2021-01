Incidente in scooter a Roma, l'avvocato Alessandro Vettese muore dopo quattro giorni di coma. Cordoglio a Cassino

Ha lottato fino all'ultimo, ma non ce l'ha fatta Alessandro Maria Vettese, 48 anni, avvocato di Cassino vittima di un incidente stradale avvenuto la sera del 29 dicembre a Roma. Il legale, a bordo del suo scooter, stava percorrendo via Petroselli, nei pressi di piazza Venenzia, quando è caduto finendo contro i parapedonali. Portato all'ospedale “San Camillo” è morto dopo tre giorni di coma. Vettese lavorava presso un noto studio legale della Capitale. Cassino tornava sistematicamente per venire a trovare i genitori Domenico e Rossella.

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA