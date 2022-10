Due ragazze sono morte in un terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sullo svincolo dell’autostrada A24 Roma-Teramo. Sono state centrate in pieno da un'auto pirata: l'impatto tremendo è costato la vita a due ragazze belghe di 24 e 26 anni, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls. Erano originarie del comune belga di Menen nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali. Lo spaventoso incidente è avvenuto in prossima dello svincolo di Tor Cervara sul tratto urbano dell’A24.

Investite e uccise da un'auto pirata sulla Roma-Teramo

Le due giovani turiste sono state investite e uccise da un’auto pirata che le ha travolte dopo che erano scese da un vettura Ncc per soccorrere due automobilisti che avevano avuto un incidente poco prima. Indagini in corso da parte della polizia stradale per rintracciare l'investitore.