Incidente mortale questa mattina a Roma, dove un uomo di 49 anni alla guida di una moto Yamaha ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Smart. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le in via del Foro Italico. Immediato l'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sulla cosiddetta "Olimpica" all'altezza del civico 501 di via del Foro Italico, direzione stadio.

