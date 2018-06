Spaventoso schianto allo svincolo della Tangenziale: tir travolge tre auto. 10 feriti e un morto

VIDEO

Martedì 19 Giugno 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 13:11

MESTRE - Spaventoso incidente a Mestre,. I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con i sanitari per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte in un spaventoso schianto lungo la tangenziale A57, poco prima dello svincolo di Marghera direzione Trieste.L'incidente si è verificato verso le 10.20. Subito è partita la richiesta di aiuto captata dalla centrale operativa del Suem che ha inviato più ambulanze e l'auto medica. ll primo ad arrivare è stato proprio il medico che si è trovato di fronte una situazione gravissima. Dal 118 hanno quindi inviato i rinforzi così come dal Comando Metropolitano di Venezia dei Vigili del fuoco.negli abitacoli dei veicoli coinvolti, che sono state liberate dai pompieri intervenuti da Mestre con due squadre. Sul posto anche le forze dell'ordine per indagare sull'incidente.