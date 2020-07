Incidente a Sabaudia, sette feriti: due sono bambini

Il bilancio è di sette feriti, fortunatamente non gravi, tra i quali anche due bambini ed un ragazzino. Un brutto incidente si è verificato ieri pomeriggio, attorno alle 13.10, su via Sant’Andrea, nei pressi dell’incrocio con via Diversivo Nocchia, all’altezza del ponticello, a pochi metri dal lungomare di Sabaudia. A scontrarsi due auto che hanno impattato entrambe sul lato anteriore sinistro. Le vetture si sono fermate quindi al centro della carreggiata. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Sabaudia intervenuti prontamente sul posto. Sono giunte sul luogo anche tre autoambulanze per prestare soccorso ai 7 feriti: una coppia che viaggiava su una delle due auto ed una famiglia che viaggiava sull’altra. Coinvolti anche un bambino di 4 anni, uno di 8 ed un ragazzo di 15. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Tutti erano coscienti e sono stati soccorsi e medicati dal personale del 118 giunto sul posto. Dato il traffico molto congestionato della giornata di ieri si è reso necessario l’intervento dei volontari dell’ANC di Sabaudia che hanno deviato il traffico di auto che tentava di raggiungere il mare passando per via Sant’Andrea su altre arterie stradali.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA