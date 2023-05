Cinghiali attraversano la strada, incidente lungo la Salaria

RIETI - Poteva andare peggio domenica notte verso l’una quando sulla Salaria, all’altezza di Maglianello, un automobilista in direzione di Roma si è visto attraversare la strada da un gruppo di cinghiali. Fortunatamente, l’auto non andava a grande velocità anche se, a causa del buio, non ha potuto evitare l’impatto con uno degli ungulati riportando un danno a un paraurti laterale anteriore.

Poco dopo è transitata una pattuglia della Polizia stradale che ha aiutato lo sventurato automobilista a raddrizzare il paraurti che urtava contro una ruota permettendogli così di ripartire, impaurito ma salvo senza altre conseguenze. Purtroppo, si tratta dell’ennesimo incidente del genere che invita ancora una volta a guidare con prudenza di notte.