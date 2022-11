Incidente mortale in Sardegna: muore a 31 anni Paolo Zarra, papà di una bimba di cinque mesi

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Muore a 31 anni l'allevatore di Olbia Paolo Zarra, papà di una bambina di cinque mesi, che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Provinciale 10 del Goceano tra Bono e Ozieri, in provincia di Sassari.

Incidente mortale, la dinamica

Dopo aver imboccato il rettilineo in prossimità di un'area di servizio, la macchina, alla cui guida si trovava Zarra e sulla quale viaggiavano altre due persone, ha perso aderenza sollevandosi e sbattendo più volte fino a schiantarsi su una cunetta. Per il conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare, violento l'impatto che l'ha sbalzato fuori dall'abitacolo. All'arrivo dei soccorritori l'uomo è stato trovato già privo di vita.

Finite fuori dall'auto anche le altre due persone, un 40enne e un 30enne del Nuorese, rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso all'ospedale di Nuoro. Sul posto sono intervenuti anche anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'auto al momento è stata posta sotto sequestro al fine di far luce sulle cause dell'incidente.