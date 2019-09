Domenica 29 Settembre 2019, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2019 19:18

Dramma, sabato notte, su un tratto di viadove si è verificato un graveche ha coinvolto due scooter sui quali erano in sella in tutto quattro persone. Intorno a mezzanotte e trenta, un’auto, guidata da un uomo, ha speronato uno scooter che poi è schizzato contro l’altro. Due persone sono finite in ospedale in codice rosso, mentre altre due, fra i quali una donna, in codice verde.L’incidente si è verificato su viaall’incrocio con viale Regina Margherita. Un punto tristemente famoso dove, negli anni, si sono verificati diversi incidenti mortali. Nel 2008 un’auto pirata uccise due giovani in motorino. Sempre in quel periodo morì un giovane incastrato nelle lamiere dell'auto. Sul sinistro di domenica notte, indagano i vigili urbani per ricostruire con esattezza la dinamica e le eventuali responsabilità. I feriti sono stati portati negli ospedali San Camillo, Pertini e Santo Spirito.