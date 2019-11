Pisa, incidente tra scuolabus e auto: feriti lievemente 12 ragazzi, ma tanta paura a bordo

Un incidente che poteva avere conseguenze molto peggiori e che comunque ha destato molta impressione per i danni riportati dai due mezzi. Un'auto e un pullman adibito a scuolabus si sono scontrati oggi nel Pisano, in viale della Pieve a Palaia. Nell'incidente il pullman è rimasto appoggiato ad un albero con le porte bloccate e con all'interno 12 ragazzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno provveduto a estrarre i giovani, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi, e a consegnarli alla cure del 118. Sul posto anche l'autogru giunta dalla sede dei vigili del fuoco di Pisa per la rimozione del mezzo pesante. Anche il conducente dell'auto non ha riportato ferite preoccupanti e la dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio di carabinieri e polizia locale. Per cause in corso di accertamento lo scontro è avvenuto quasi frontalmente.

Ultimo aggiornamento: 20:39

