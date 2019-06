Si tuffa a riva a Viareggio e si frattura le vertebre cervicali: 26enne gravissimo

frattura alle vertebre cervicali

Dramma in spiaggia oggi a. Un giovane è entrato in acqua e si è tuffato. In difficoltà evidente sin da subito, il 26enne è stato subito soccorso e portato a riva da alcuni bagnini. Era in arresto cardiaco e sulla spiaggia sono iniziate le operazioni di rianimazione con il defibrillatore che sono proseguite da parte del personale dell'ambulanza della Croce Verde e dell'automedica che è intervenuta sul posto. Il giovane, residente a Torino, è ricoverato all'ospedale di Livorno, in prognosi riservata con una, dopo il tuffo in mare, davanti agli stabilimentia Viareggio (Lucca). Secondo quanto ricostruito il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice rosso e da qui trasferito con l'elisoccorso Pegaso al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. Come da protocollo è stata avvertita anche la Capitaneria di porto.