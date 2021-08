Cassino, si ribalta con l'auto e resta ferito. Un uomo di Sant'Apollinare elitrasportato a Roma

Pauroso incidente questa mattina a Cassino , poco prima delle 12:30. Un uomo, residente a Sant’Apollinare, era alla guida di una Fiat Idea e stava percorrendo via Sant’Angelo a Cassino nel tratto compreso tra il Campus Folcara e gli istituti scolastici, quando ne ha perso il controllo, c’è stato un testacoda conclusosi con l’auto capovolta. Il ferito è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale portato all’ospedale “Tor Vergata” di Roma.



Sul posto, allertati dai passanti, sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno subito estratto l’uomo dall’abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari, i quali, viste le ferite riportate, hanno ritenuto opportuno allertare l’eliambulanza. Una mezz’ora dopo nella zona a ridosso del campus della Folcara è atterrato il velivolo che ha caricato a bordo il ferito, che non è in pericolo di vita, ed è ripartito alla volta della Capitale.

Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri con la collaborazione della polizia locale. Il traffico in via Sant’Angelo è rimasto bloccato per un’ora circa.