Perde il controllo dell'auto e si ribalta, conducente morto in ospedale

Perde il controllo dell'auto e si ribalta. E' accaduto su via Civitona nella zona di Le Castella a Cisterna di Latina. L'uomo, un anziano residente in zona, mentre era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, è rimasto ferito in un incidente del tutto autonomo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 arrivati con un'auto medico e un'ambulanza. Constatate le gravi condizioni dell'uomo, è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui l'anziano è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina, dove l'uomo è successivamente morto a causa delle gravi ferite riportate.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Strade di sangue, due morti: uno sull'Appia, uno venti giorni...

Gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Raoul De Michelis, lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente per poter fornire dati al Magistrato a cui è stato affidato il caso.