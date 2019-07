Domenica 28 Luglio 2019, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di pochi mesi e il padre sono morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9 nella galleria San Benedetto sulla statale 688 vicino Mattinata, in provincia di Foggia. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.Per cause in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto tre veicoli, causando anche il ferimento di altre due persone. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.