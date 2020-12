Incidente sulla Pontina a Terracina, morto un ciclista

TERRACINA - Un incdente mortale si è verificato questa mattina sulla Pontina, al km 97,600 in direzione Roma, ne territorio di Terracina. Per cause in corso di accertamento, nell'impatto tra un'auto e un ciclista, quest'ultimo ha perso la vita. Al momento sulla Pontina si procede con senso unico alternato. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Lo rende noto Astral Infomobilità.

Ultimo aggiornamento: 09:30

