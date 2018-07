Il papà morto, mamma e sorellina gravi nell'auto distrutta. Lui, 8 anni, trovato nella campagna mentre al buio cercava aiuto

Domenica 15 Luglio 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 16 Luglio, 09:17

Lo hanno trovato che vagava al buio, tra gli ulivi, piangendo e urlando. Chiedeva aiuto per la mamma, il papà e la sorellina rimasti tra le lamiere dell' Audi scontratasi pochi minuti prima con una Fiat Panda . Otto anni, l'unico della famiglia che è riuscito a uscire dalla macchina, il piccolo cercava qualcuno che soccorrese il resto della famiglia. Ma il papà, l'ex finanziere 41enne Franco Calogiuri, era morto. Deceduto sul colpo nel terribile impatto che ha fatto un'altra vittima: il 68enne che guidava la Panda, Santo Greco.I soccorritori hanno sentito il pianto del piccolo e, nel buio illuminato da alcuni fari, lo hanno raggiunto e portato in salvo. Nel frattempo gli operatori del 118 portavano via, in ambulanza, la mamma, Roberta Budano, e la sorellina di dieci anni. Entrambe sono gravi. Su un'altra ambulanza è stata portata via Oronza Bianco, la moglie dell'anziano. Anche lei è ricoverata in gravi condizioni.Il piccolo eroe è stato ricoverato in pediatria, al Fazzi. E' l'unico a non aver riportato ferite gravi. La famiglia Calogiuri e la coppia di anziani tornavano da una festa di nozze. Feste diverse, un destino che ha tragicamente fatto incontrare le due famiglie.