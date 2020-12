Incidente in tangenziale a Milano: la sorellina di 10 anni è sopravvissuta, il fratello 16enne lotta per la vita

La loro era una famiglia felice: originari dell'Ecuador, ma da tanti anni a Milano. Ma ora papà, mamma e una dei tre figli, una ragazzina di appena 12 anni, non ci sono più: uccisi in un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito il figlio maggiore di 16 anni, che ora si trova in rianimazione al Policlinico, mentre la sorellina più piccola di 10 anni è stata operata in ospedale a Bergamo a una gamba. La speranza di tutti è ora che possano salvarsi entrambi.

APPROFONDIMENTI ROZZANO Rozzano, incidente in tangenziale: famiglia distrutta, morti madre,... LOMBARDIA Tragico incidente in tangenziale: muore la madre, figlia gravissima DRAMMA A MILANO Antonella Clerici bloccata in tangenziale a Milano: la domanda sui...

Marito e moglie si chiamavano Benjamin Rolando Cevallos Franco e Maria Fernand Macas Miranda, la figlia 12enne Melissa Ilary: vivevano a Milano al Giambellino. ​Il consolato ecuadoregno, avvertito di quanto accaduto e allertato per trovare eventuali parenti della famiglia, in un post su Facebook ha espresso le sue condoglianze per familiari e conoscenti. «Il Consolato Generale dell’Ecuador a Milano - si legge - esprime a nome del Console Generale, Lorena Tapia Nunez, e di tutto il Corpo consolare, sentimenti di dispiacere e condoglianze a tutti i familiari della famiglia Cevallos Macas di fronte a queste perdite irreparabili. Riposino in pace».

Erano le 20 di sabato, giornata a Milano sferzata dalla pioggia, quando l'auto su cui viaggiavano, una Honda Jazz, è stata tamponata sul lato sinistro da una BMW218D, nella corsia centrale della Tangenziale Ovest, all'altezza di Rozzano. La loro auto è ruotata finendo sulla corsia di sorpasso mentre arrivava una Mercedes 220 guidata da un 41enne della provincia di Milano, che l'ha centrata sulla fiancata destra. Un urto violentissimo che ha lasciato le auto accartocciate. Maria è morta su colpo. La bambina di 12 anni all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, Benjamin poche ore dopo all'Humanitas di Rozzano.

Ultimo aggiornamento: 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA