Con l'auto in bilico nella scarpata, coppia romana ferita: lei è in fin di vita

Ultimo aggiornamento: 22:41

Finiscono con l’auto in un burrone dopo aver fatto un volo di 15 metri. A finire fiori strada una: M.D. L., 91 anni, alla guida di una Fiat Punto e la moglie A.M, 84 anni che ha avuto la peggio, ha riportato un politrauma e le sue condizioni sono gravissime. Una volta in ospedale è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.Mentre l’uomo ha riportato un trauma cranio-facciale e toracico, è grave ma stabile. La causa dell’incidente un probabile malore da parte del conducente. I due sono originari dima da giovani si erano trasferiti a Roma, dove risiedono tutt’ora. Da quando si apprende erano tornati in provincia diper le vacanze estive.LEGGI ANCHE Si svegliano e trovano un’auto distrutta nel giardino: non si sa chi sia il proprietario L'incidente è successo alle 18. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, con due mezzi, è intervenuta sulla provinciale 42, in località, nel comune di. Secondo una prima ricostruzione il conducente 91enne ha perso il controllo dell'auto che è terminata fuori strada lungo una ripida scarpata, rimanendo in bilico all'interno di una zona fitta di vegetazione. A causa del forte impatto, l'uomo alla guida e la moglie 84enne sono rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco, dopo essersi calati lungo la scarpata, hanno stabilizzato l'auto e subito dopo si sono introdotti nell'abitacolo per estrarre i due malcapitati. Successivamente hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per portare soccorso ai due anziani, che, una volta collocati su due barelle spinali, sono stati riportati a braccia sulla carreggiata sovrastante.La donna, gravissima, è stata trasportata con l'elisoccorso, mentre il marito è stato portato all'interno dell'ambulanza del 118 di Teramo. I due anziani sono stati trasportati all'ospedale di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montorio al Vomano per i rilievi dell'incidente e la Croce Bianca di Montorio al Vomano.