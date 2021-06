Incidente sulla Teramo-Mare: morto motociclista di 47anni. Si è schiantato contro il guard rail

Incidente mortale ieri sera, verso le 20, sulla Teramo-Mare all’altezza di Mosciano Sant’ Angelo, sulla corsia monti, in direzione da Giulianova al capoluogo. A perdere la vita un 47enne pugliese, Giuseppe Gliatta. L’uomo non aveva i documenti, se non il telepass e targa della moto.



Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale, il motociclista forse a causa dell’alta velocità ha perso il controllo della moto Ducati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati