Investe diciassettenne sulle strisce vicino Roma: automobilista positivo al drug test

Ha investito con la sua auto una ragazza di 17 anni che attraversava la strada in prossimità delle strisce. È accaduto nella notte di venerdì a Tivoli, vicino Roma. La ragazza è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita. Il conducente della macchina, un 27enne romano, è risultato positivo al test sull'assunzione di stupefacenti. Sul posto i carabinieri della stazione di Tivoli che lo hanno denunciato per lesioni personali gravi e gli hanno ritirato la patente.

