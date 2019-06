Scende dall'auto dopo l'incidente e viene travolta da un autocarro: donna muore a 40 anni

Giovedì 13 Giugno 2019, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:44

Terribile incidente mortale poco dopo le 13 sulla- Leuca, lungo la statale 274 all'altezza dello svincolo per Baia Verde, in Provincia di Lecce . Coinvolti quattro mezzi tra cui un camion e uno scooter. Ad avere la peggio perdendo la vita è stata una donna di Casarano,, 40 anni, di origine albanese, che viaggiava in una delle auto. La donna stata travolta da un autocarro ed è morta sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, inSecondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, la 40enne albanese era alla guida di una Renault Megane quando, in prossimità dello svincolo per Baia Verde, ha tamponato in una curva una Mini Cooper Countryman condotta da un uomo di 35 anni.I due conducenti sarebbero scesi dai veicoli quando è sopraggiunto l’autocarro che ha travolto la Megane spingendola sui due. Per la donna, che lavorava in un ristorante, non c'é stato nulla fare, mentre l’uomo è stato condotto in codice rosso dai sanitari del 118 al Vito Fazzi di Lecce.