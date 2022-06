Incidente treno Alta Velocità a Roma, traffico per Napoli sospeso. Ancora ritardi e disagi

Dopo l'incidente sulla linea Alta Velocità a Roma, continuano i disagi per i passeggeri. Ritardi e deviazioni, prospettano un'altra giornata complicata. «Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola», si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia.

APPROFONDIMENTI LA TESTIMONIANZA Diego sul Frecciarossa Torino-Napoli: «Io, prigioniero del... L'INCIDENTE Roma, treno deragliato in galleria. Un passeggero: «Una frenata... PRIMO PIANO Le prime interviste ai passeggeri che si trovavano sul treno... GERMANIA Germania, treno deraglia in Baviera: 4 morti e 60 feriti. I vagoni si...

Incindente treno Alta Velocità

«Sono ancora in corso interventi tecnici - prosegue Trenitalia -. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone».