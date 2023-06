Incidente Treviso, chi sono le vittime: i fidanzati (e colleghi) Ludovico e Valeria, e Dominga, mamma di due figli

RONCADE (TREVISO) - Tre vite spezzate in una sola notte, in un solo terribile incidente nella via per il mare. Ludovico Brunello di 31 anni e la 24enne Valeria Orsoni, da poco fidanzati. E la 53enne Dominga Orsato.







Ludovico Brunello

Residente a San Biagio di Callalta, Ludovico Brunello si era diplomato all'istituto alberghiero Massimo Alberini di Lancenigo nel 2010 specializzandosi in gestione dei ristoranti e catering. E poi aveva iniziato a coltivare la sua passione per il mondo dell'enogastronomia e della cucina. Lavorava all'Helmut di Treviso, uno dei locali più noti in città per mangiare hamburger, insalatone e piadine. Molti lo ricordano per i suoi capelli ricci e per quel sorriso e quella parola gentile che non negava mai ai clienti. Nel suo curriculum compilato su Linkedin, si posizionava nel ruolo di chef e tra le competenze segnalate c'è quella di "back manager".

Valeria Orsoni

Anche Valeria lavorava all'Helmut di Treviso dal settembre del 2021 e si occupava soprattutto di accogliere e servire gli ospiti. Lei e Ludovico erano colleghi e da poco anche fidanzati. Tra le sue qualità, come lei stessa riporta nel suo profilo Linkedin ci sono il "servire gli ospiti in modo professionale e genuino, il raggiungere costantemente alti livelli di soddisfazione del cliente aderendo alle loro esigenze e lavorare bene sotto pressione in un ambiente frenetico". Valeria si era laureata in economia e management aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia proseguendo il suo percorso di studio con una specializzazione in finanza. «Ottime doti comunicative e relazionali acquisite durante le diverse esperienze di lavoro e di studio anche all'estero - si legge nel curriculum che ha caricato su Linkedin Valeria Orsoni - Sono una persona affidabile e altamente motivata, in grado di lavorare bene e in squadra dando anche una spinta a portare a termine le attività».

Dominga Orsato

Abitava nella zona dell'asolano invece Dominga Orsato di 53 anni. Sul suo profilo Facebook scriveva: «La vita è una sola, finita questa restano solo i rimorsi».

Spesso i suoi post erano avvolti da un velo di malinconia ed erano delle ampie riflessioni sul senso della vita e sulle generazioni del passato. Lascia due figli.