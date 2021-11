Incidente frontale tra auto sulla Triestina: muoiono un'intera famiglia di Jesolo e una ragazza di Mestre

Incidente mortale questa notte sulla Triestina SS 14, nel comune di Quarto d'Altino. Uno schianto frontale fra due auto, intorno all'una di notte, ha dato un esito tragico: quattro persone sono morte (sono tre donne e un uomo). Si tratta di tre componenti di una famiglia di Jesolo che viaggiavano sulla prima vettura e di una giovane di Mestre che era alla guida della seconda. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Dopo il primo impatto fra le due vetture, ne è sopraggiunta una terza, con a bordo due persone, che ha tamponato le auto incidentate. I due a bordo sono stati ricoverati sotto choc ma non presentano gravi ferite.

Distrutta una famiglia di Jesolo

In una delle due auto che si sono scontrate frontalmente, c'era una intera famiglia di Jesolo, per i tre componenti a bordo non c'è stato niente da fare.

Dove è successo l'incidente

L'impatto violentissimo tra le due auto è avvenuto nel comune di Quarto d'Altino, all'altezza dello svincolo di Portegrandi. Si tratta di una strada molto trafficata, soprattutto nelle ore notturne, da parte di giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata. I pompieri arrivati da Mestre con tre squadre, hanno messo in sicurezza le due auto coinvolte nel primo scontro, tra cui una rovesciata finita nel fossato ed estratto gli occupanti. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di tre persone, che viaggiano a bordo di una vettura: due donne e un uomo e la morte dell’altra conducente. Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi la strada è rimasta chiusa. I carabinieri ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.