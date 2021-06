Incidente a Udine, l'auto finisce fuori strada: Pietro muore sul colpo a 27 anni. La scoperta choc delle amiche

Un ragazzo di 27 anni di Tavagnacco, Pietro Rossi, è morto in un incidente stradale avvenuto in Friuli la notte scorsa, a Nimis, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato verso l'una quando un automobilista di passaggio ha notato il corpo di un ragazzo. Secondo una ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo all'altezza di una curva, finendo contro un palo e morendo all'istante.

