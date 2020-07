Incidente frontale in moto: la moglie muore due giorni dopo il marito

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schianto in moto di sabato scorso a Velletri è stato fatale alla 55enne. Nell'incidente è morto anche il marito, il 52enne, deceduto sul colpo. Fatale lo scontro della loro Harley Davidson con una Lancia Y. La donna si è spenta ieri pomeriggio all'ospedale di Latina.LEGGI ANCHE Tragico frontale con la moto, muore un 52enne di Cisterna La donna, di origine argentina, era stata trasportata al Santa Maria Goretti dal 118 in condizioni molto gravi. Lo scontro frontale sarebbe stato causato, secondo una prima ricostruzione, da un sorpasso avventato dell'auto in un punto angusto della strada. I due coniugi lasciano due figlie, di 20 e 26 anni.