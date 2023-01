Incidente a Veronella, auto in un canale dopo essere uscita di strada: morti tre giovani, un ferito

Tre persone sono decedute e una quarta è rimasta ferita a causa dell'uscita di strada di un'automobile, avvenuta nel pomeriggio a Veronella, comune della provincia di Verona. Secondo quanto reso noto dal Suem 118, l'incidente è avvenuto intorno alle ore 17:30; sul posto sono intervenuti tre mezzi tra ambulanze e auto medica. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di San Bonifacio.

Chi sono le vittime

Sono di età giovane le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Veronella. Anche la quarta persona, rimasta ferita però in modo non grave, è giovane. Sul posto si sono recati, oltre agli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Verona, che stanno ancora operando per estrarre le vittime dalla vettura. Veronella è un piccolo comune della provincia di Verona, situato a una trentina di chilometri a sud del capoluogo scaligero.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 7b, alla periferia del Comune di Veronella. La vettura è finita rovesciata, precipitando nel torrente Alpone, lungo una scarpata. I vigili del fuoco, provenienti con squadre da Caldiero (Verona) e con l'autogru del comando provinciale di Verona, stanno operando sull'argine, che in quel punto è alquanto ripido.