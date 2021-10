Roma, incidente in via Ostiense: muore ragazzo dopo scontro tra auto e bus Atac

Scontro mortale all'alba a Roma, in via Ostiense. Intorno alle 5 del mattino un'auto - una Nissan Qashqai - si è schiantata contro un bus 017 dell'Atac che era fuori servizio. All'interno del veicolo c'era un ragazzo di 29 anni, che è morto sul colpo: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere.

L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 1693, in zona Acilia: l'autista dell'autobus, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in ospedale al San Camillo in codice rosso. Via Ostiense è stata chiusa su entrambi i lati. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.