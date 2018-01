Sfondano un parapetto e finiscono con l'auto nel canale: tre feriti

Domenica 7 Gennaio 2018, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 21:43

MESTRE - Finisce con l'auto in undi scolo rimangono. Oggi alle 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in vianei pressi dell’ospedale dell’Angelo per un’auto finita in un canale di scolo con un metro d’acqua. Le persone a bordo della Peugeot 308 finita nel canale, dopo lo sfondamento di un parapetto metallico, sono riusciti a venire fuori autonomamente e a mettersi in salvo. I vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi tra cui l’autogru e il nucleo sommozzatori hanno recuperato la vettura, mentre i tre feriti, tutti stranieri, sono stati presi in cura dal personale del Suem e portati nel vicino ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 17 .