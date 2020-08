Mongolfiera impigliata nei fili dell'alta tensione

TODI - Paura per l'equipaggio di una mongolfiera che giovedì mattina è rimasta impigliata nei cavi dell'alta tebnsione durante a fase di atterraggio in vocabolo Castello a Todi. Una volta tolta l'alimentazione dalla linea i vigili del fuoco sono intervenuti per il salvatggio dell'equipaggio che non ha riportato danni e per il recupero della mongolgiera. La mongolfiera era partita dal parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo.

Ultimo aggiornamento: 11:00

