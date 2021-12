Incidente nel giorno di Natale, Omar Carta morto a 23 anni: tragedia in provincia di Cagliari

Un giovane di 23 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari. Il giovane, Omar Carta, stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo: la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'incidente è avvenuto a poche ore di distanza da un altro, sempre a Villacidro, nel quale era morto un 48enne, Abramo Amedeo Secchi.

APPROFONDIMENTI FAEDIS Incidente a Udine alla vigilia di Natale: marito e moglie muoiono sul... CALTANISSETTA Niscemi, muoiono in un incidente la notte di Natale: Gaetano, Rosario... INCIDENTE Incidente a Ciampino, contromano con la Punto si schianta contro... AQUILEIA Tragedia sulla pista da cross, motociclista trevigiano di 24 anni... RIETI Rieti, incidente vicino al passaggio a livello: tre auto coinvolte ITALIA Autostrada del Sole, si ribalta un camion pieno di mucche: A1 chiusa...