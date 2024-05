Una statistica terrificante: 454 al giorno. Tanti sono in media - secondo l’ultimo report Istat dello scorso aprile - gli incidenti stradali che provocano lesioni (spesso letali, a volte con danni permanenti). Il dato è calcolato prendendo in esame gli anni dal 2020 al 2022.

Ma colpisce soprattutto un altro elemento: gli episodi, secondo un recente studio del ministero della Salute, sono «la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni». E nel 2023, riferisce un dossier del Viminale, la polizia stradale ha rilevato 70mila sinistri con 1.326 morti. Un dato assolutamente parziale, in ogni caso, che non rappresenta neppure la metà della cifra totale, dal momento che non comprende il lavoro delle polizie locali impegnate nel rilevare il 66 per cento dei sinistri stradali, addirittura oltre il 90% nelle grandi città.

Ecco perché, di fronte all’ennesimo evento di sangue sull’asfalto avvenuto nelle ultime ore nel Casertano, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ieri ha rilanciato sulla necessità di accelerare l’iter di approvazione delle nuove norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero accrescere il livello di sicurezza. «Ennesima tragedia sulle strade italiane - ha detto Salvini - è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l’estate) la nuova legge sulla sicurezza stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta».

Un invito che richiama l’analoga analisi svolta appena una settimana fa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Occorre rendere meno pericolose le nostre strade e promuovere nuovi modelli di mobilità - ha detto - considerato anche che diverse vittime sono la sventurata conseguenza di comportamenti errati alla guida, con il mancato rispetto delle regole. Bisogna sviluppare la consapevolezza dei rischi: i controlli di polizia sono insufficienti se chi è alla guida non mostra rispetto della vita propria e di quella altrui». E la riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali è anche tra gli obiettivi del piano nazionale della prevenzione 2020-2025.

Il nuovo codice

Il provvedimento varato dal Cdm che introduce modifiche al codice della strada è stato approvato dalla Camera lo scorso 27 marzo e ora si trova in commissione Lavori pubblici al Senato, presidente Claudio Fazzone, di Forza Italia, dove però viaggia piuttosto lentamente visto che si sta ancora espletando la fase istruttoria con un lunghissimo elenco di audizioni.

Domani nuova convocazione con all’ordine del giorno le relazioni di associazioni che vanno dai ciclisti, ai taxi, agli Ncc. Ma quali sono le novità che la disciplina del codice della strada intende introdurre? Innanzitutto, la regolamentazione degli autovelox, che non potranno essere più «nascosti» e andranno accompagnati dall’installazione di cartelli, ben visibili, con l’indicazione dei limiti di velocità. Inoltre, niente autovelox in città sotto i 50 km/h: nelle zone urbane con limite a 30 km/h, la contestazione immediata è obbligatoria, rendendo quindi superflui gli autovelox.

Tra gli obiettivi, quello di evitare che le multe siano una sorta di bancomat per i Comuni che sono invece chiamati a investire su manto stradale, segnaletica e illuminazione al fine di aumentare gli standard di sicurezza. Giro di vite per i neopatentati (in relazione alla potenza delle vetture che possono guidare); obbligo di casco, assicurazione e codice indentificativo per chi va in monopattino elettrico; sanzioni più elevate per chi si pone al volante in stato di ebbrezza o mentre usa il cellulare.

Doppio binario per la sospensione della patente che, in caso di guidatore con meno di venti punti sorpreso a commettere infrazioni aggravate dallo stato di ebbrezza e dall’uso del cellulare, può essere ritirata per un periodo breve (da 15 giorni a due mesi) o più lungo (fino a tre mesi e con un massimo di 1400 euro di multa).